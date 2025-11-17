Karadeniz Ereğli'de Yaratıcı Drama Etkinliği Düzenlendi

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, "Sonbaharın Büyülü Renkleri Arasında Çeştepe Deniz Feneri Kulesi ve Tümülüs Kültürel Miras Farkındalık ve Yürüyüş Rotası" adlı yaratıcı drama etkinliği düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Çeştepe'de gerçekleştirilen yaratıcı drama etkinliği katılımcılardan beğeni topladı. Belediye Başkan Danışmanı, Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Katılımcılar sonbaharın büyülü renkleri arasında kentimizin içinde askeri bölgede yer alan ve sakin, güvenli köy ünvanını alan Çeştepe'nin temiz havasında hem yürüyüş yaptı hem de Deniz Feneri Kulesi'nin hikayesini Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir'den dinleme şansı buldular. Rota boyunca denizin mavisini, ormanın yeşilini ve güneşin sarısını aynı anda gözlemleme şansı bulan katılımcılar hem rotaya hem de tarihin izinde Çeştepe'ye hayran kaldılar. Rota esnasında katılımcılar Havlucu Dede Türbesi'ni de ziyaret ettiler. Zengin bitki örtüsü arasında yürüyüşlerini gerçekleştiren katılımcılar Deniz Feneri Kulesi'ne ulaştıklarında fenerin tarihi, teknik bilgilerini ve bugüne nasıl geldiğini Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir'den dinlediler.

Ardından bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kule ve Tümülüs ile ilgili bütünleştirici etkinlik olarak yaratıcı drama çalışmasına dahil olan katılımcılar hem gözlemlerini canlandırma şansı buldular hem de birbirinden farklı mekanı diğer gruplardan farklı bakış açılarıyla izleme şansı yakaladılar. Etkinliğin finalinde ise katılımcılara yaşayan kalemler hediye edildi, katılım sertifikaları ve hatıra fotoğrafı çektirilerek, rota sona erdi. Rota boyunca bizlere eşlik eden etkinlikte görev alan hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz."