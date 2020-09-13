Karadeniz'in eşsiz doğa güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor - Son Dakika

Karadeniz'in eşsiz doğa güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor

2 bin 740 rakımlı Haldizen Dağları'nda bulunan Balıklı göl, muhteşem görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bırakıyor

Havadan çekilen görüntülerde göl üzerinde gelip giden sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Balıklıgöl, doğa harikasıyla ziyaretçileri mest ederken göl üzerinde zaman zaman gelip giden sis, kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Haldizen Dağları üzerinde ve 2 bin 740 metre yükseklikteki Balıklı Göl, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlarken bu sene pandemi dolayısıyla önceki yıla oranla ziyaretçi sayısında düşüş var.

Bölgede Yedigöller diye anılan göller arasında yer alan Balıklı Göl, muhteşem doğa harikasıyla ziyaretçileri şaşırtırken gölün, havadan çekilen görüntülerde gelip giden sis muhteşem manzarasıyla adeta hayran bıraktı.

Özellikle Arap turistlerin ilgisini çeken Balıklı Göl, bugünlerde son ziyaretçilerini ağırlarken Eylül sonrası bölgede, havanın soğuyacağından ziyaretçi ilgisi azalacağı belirtildi.

Bölgeye farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler zor bir yolculuktan sonra karşılarına çıkan görüntüyle önce bir şaşırdıklarını belirterek gördükleri manzara karşısında yüzlerce kilometrelik yoldan geldiklerine değdiğini söylediler.

Balıklı Göl'de işletmecilik yapan Nurullah Alkan bu sene, önceki yıla oranla pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısında belirgin bir azalma yaşandığını belirterek bölgeye genelde Katar ve Kuveyt ülkelerinden gelen turistlerin olduğunu söyledi.

Alkan, Bu sene pandemiden az sayıda yerli turist çok geldi. Genelde Katar, Kuveyt'ten gelenler oluyor. Burası doğa harikası bir yer. Biraz yukarda kar var. Biraz aşağı kısmında kayalar daha sonra da göl yer alıyor. Güneş, sis tüm doğa hareketlerini burada bulabilirsiniz. Vatandaşlar gelerek piknik yapabiliyor. Özellikle Arap turistler geldiklerinde 'Cennet, cennet'diye söyleniyorlar. Dolayısıyla bu sene az ziyaretçi geldi diyebiliriz. Artık sezon sonuna yaklaştık. Yavaş yavaş artık buralara kar yağar. Geçen sene güzeldi. Bu sene, önceki yıla oranla ziyaretçi sayısı dörtte birine indi diyebiliriz" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Levent Karayılan'da gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını ifade ederek "Çok harika bir yer. Burası cennet vatanımızın cennet köşesi mükemmel. Geldiğimize kesinlikle değdi. Gerek havası yeşilliği çok yüksek bir rakımda olması bizi çok şaşırttı. Dağın zirvesinde olması ayrıca bir güzel, bizi şaşırttı. Bu kadar zorlu yerlerden geçerek bu kadar güzel bir yere geleceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Çok güzel çok memnun kaldık" diye konuştu.

Alper Bakırhan ise Kahramanmaraş'dan geldiklerini böyle bir yer beklemediklerini ifade ederek, "Buraya gelene kadar yaklaşık bin 500 kilometre yol yaptık. Çok beğendik, çok güzel. Geldiğimize değdi. Böyle bir yer beklemiyorduk. Bölgede 7 göl varmış biz birincisine geldik" dedi.

Ankara'dan gelen Mustafa Çağdavul ise "Zahmetimize değdi. Havası her şeyi çok güzel. Görünümü çok güzel geldiğimize değdi. Çok yerleri dolaştık bu kadar uzun süreli bir seyahatimiz olmamıştı. Zorlu yolculuğumuza rağmen geldiğimize değdi, güzel bir yer" diye konuştu.