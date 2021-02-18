Karadeniz'in üreten kadınları güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Karadeniz'in üreten kadınları güçlerini birleştirdi

18.02.2021 11:29
Karadeniz'in üreten kadınları güçlerini birleştirdi, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, modern yöntemlerle meyve ve sebzelerden turşu, reçel, pekmez gibi ürünler yapan kadınlar, ürünlerini katma değerli hale getirmenin yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, modern yöntemlerle meyve ve sebzelerden turşu, reçel, pekmez gibi ürünler yapan kadınlar, ürünlerini katma değerli hale getirmenin yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği "Yerli Yerinde Taflan Projesi" kapsamında istihdam edilen kadınlar, kentteki modern tesiste çalışarak ürettikleri ürünleri, Türkiye ve dünyaya pazarlamayı hedefliyor.

Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Firdevs Elif Şener Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bir firmanın katılımıyla imzaladıkları protokol kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Saka, proje çerçevesinde, ilçede geçen yılın sonunda kurulan tesisin 15 kadınla kivinin kurusu, ekşisi, pestili, marmelatı, reçeli ve lokumunu yaparak faaliyete başladığını anlattı.

Kiraladıkları arazinin üzerine 150 metre karelik bir prefabrik yapı içerisine kurdukları tesiste taflan, kivi başta olmak üzere meyve ve sebzeleri değerlendiklerini belirten Saka, kurutmanın yanı sıra pestil, pekmez, reçel, turşu gibi ürünleri de katma değerli hale çevirerek tüm Türkiye'ye satışını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Saka, ilk aşamada burada yaklaşık 50 kadına istihdam sağlamak istediklerine işaret ederek, "Aslında Perşembe'deki bütün kadın popülasyonunu kullanmak istiyoruz. Çünkü kadınlarımız Perşembe ve Ordu'da, belki de tüm Türkiye'de üretimlerini yapıyorlar fakat değerinde satış yapamıyorlar, bazı ürünler ellerinde kalıyor. Bunları önlemek ve özellikle kırsalda kadına istihdam sağlamak amacıyla böyle bir projeyi gerçekleştirdik." dedi.

Kooperatifleşme adına işlemlere başladıklarını dile getiren Saka, dernekten çıkıp kooperatif haline geldiklerinde daha fazla kadına ulaşacaklarına ve daha fazla satış yapabileceklerinin altını çizdi.

Saka, kadınların ürettiği bu tarz doğal ürünlere çok fazla talep olduğunu ve görüşme yaptıkları ihracatçıların da ürünlere talip olduğunu aktardı.

Bir ton yaş ürün kapasitesine sahip kurutma makinesinde ilk olarak denedikleri kividen olumlu sonuç aldıklarını belirten Saka, "Ayrıca portakal, mandalina, kabak gibi ürünlerle de denemeler yaptık. Unlu mamul üretimi için de hamur yoğurma, erişte kesme, yufka açma makineleri aldık. Onları da üretime dahil edeceğiz. Çünkü sebzeyle ilgili yapılabilecek her şey hamurda da hayat bulabiliyor. Onun için bu şekilde bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Amacımız dallarda meyve kalmasın, çürümesin"

Kadınların, ürünlerini daha değerinde, doğru, hijyenik ortamlarda üretmelerini sağlamayı ve pazara açılmalarını istediklerini vurgulayan Saka, şöyle konuştu:

"Yani bir kadın yılın belli bir miktarında kendi bahçesindeki ürünlerini değerlendiriyor. Fakat değerlendiremediklerini de ziyan etmek zorunda kalıyor. Ağaçta kalıyor ya da yere düşüyor. Gücü o kadarına yetiyor. Bir kısmını pazarlarda satıyor. Bizim amacımız dallarda meyve kalmasın, çürümesin, bu çürümeyi ve zafiyeti de önleyelim. Kadınlara hem bunu öğretmiş olalım, hem de kendi ürettiklerinin dışında kalan ürünleri de bize versinler ya da bizim yanımızda işlemelerine olanak sunalım diye bu tesisi açma gereği duyduk."

Saka, yörede yaygın olarak yetişen taflanın kurusunu, şerbetini, pestilini, reçelini, marmelatını yaptıklarını ve başarılı aroma ve lezzet elde ettiklerini belirterek, taflan sezonu geldiğinde bu ürünlerin üretimini yapacaklarını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli proje sorumlusu Fazilet Şeker ise tesisin kurulumu ve resmi işlemler ile makine alımlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

"Markalaşarak Türkiye'ye ve dünyaya açılacağız"

İki çocuk annesi Esin Baş da evde yaptıkları ürünleri pazarlama noktasında tıkandıklarını aktararak, "İnşallah bu tesis sayesinde, kooperatifleşmeyle de markalaşarak Türkiye'ye ve dünyaya açılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gönül Akbaş da eşinin işi dolayısıyla birçok şehri gezdiğini ve gittiği yerlere özgü ürünlerin yapımını öğrendiğini anlatarak, "Biz bunları üretiyoruz. Bunları üretmek de bize zevk veriyor." şeklinde konuştu.

Azime Kontaş, üretip kazanacaklarına ve ilçenin de tanıtımıyla başarılı işlere imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Perşembe, Türkiye, Tarım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in üreten kadınları güçlerini birleştirdi - Son Dakika


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