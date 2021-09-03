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Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı

03.09.2021 17:31
Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı, System.String[]

Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu merhum başkan Haydar Karaduman vefatının 3. Yıldönümünde anıldı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu merhum başkan Haydar Karaduman vefatının 3. Yıldönümünde anıldı. Karaduman için düzenlenen panelde ise konuşmacılar, Karaduman'ın Malatya'nın bir değeri olduğunu belirterek, adının Malatya'da bir caddeye verilmesi istendi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Haydar Karaduman'ı anma etkinliği şehir mezarlığındaki mezarı ziyaret edilerek başladı. Buradaki anma programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Akif Özbildirici, Büyükşehir Belediyesi İstimlak ve Emlak Daire Başkanı Ahmet Özer, Mezarlık Müdürü Osman Gönültaş, Malatya Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, MGC Başkanı Vahap Güner, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensupları ile Karaduman ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilerek mezara karanfiller bırakıldı.

MGC Eski Başkanı Haydar Karaduman'ı anma programı ise Malatya Gazeteciler Cemiyetinde yapıldı. Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Eski Belediye Başkanı Naci Şavata, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Duran Özkan ve Gazeteci Bülent Yalvaç, vefat eden Haydar Karaduman'ı anlattılar.

"Karaduman adı Malatya'da bir caddeye verilsin"

MGC Kurucusu Haydar Karaduman'ın örnek bir basın mensubu olduğunu ve güçlü bir kalemi olduğunu ifade eden Naci Şavata, "Haydar Bey saygın bir isimdi, hoşgörülü ve Malatya basınına yıllarca hizmet etti, Cemiyeti kurdu, basın mensuplarını bir araya getirdi. Böyle duayen isimleri anmak isteyen Cemiyeti de kutluyorum. Haydar Karaduman ismini yaşatmak için Malatya'da bir caddeye adı verilmelidir" dedi.

"Karaduman'a Özal'ın resmini getirdim"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anavatan Partisinin birleşme öncesinde Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğunu belirterek, "DP ile birleşmeden sonra sıkıntılar yaşadık. Özal'ın resmini parti binasından indirdiler. Bir resmi ben alıp eve götürdüm, diğerini kime vereyim diye çok düşündüm. Resmi alıp Gazeteciler Cemiyetine getirdim, Haydar Karaduman'a verdim, beni tebrik edip kutladı, sonrada resmi Cemiyetin baş köşesine astı. Bakın resim hala orada duruyor. Bu nedenle Haydar Abi muhteşem bir insandı, Rahmetli Özal ile sıkı diyaloğunu bilirdim, gelir görüşürdüm. Bundan sonra Haydar Karaduman ve diğer basın mensuplarını anmalıyız ve isimlerini cadde ve sokaklara vererek yaşatmalıyız" şeklinde konuştu.

"Haydar baba unutulmaz"

Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Karaduman ile yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirterek "Haydar Baba derdik, keskin bir kalemi vardı. Rahmetli Özal'ı bile eleştirir, iyi, ile güzelden yana olmasını bilirdi. Rahmetli Özal'da bu eleştiri,leri dinlerdi, onu Başbakanlık ve Çankaya'ya davet ederdi. Yazılarında bunu görürdük. Malatya Gazeteciler Cemiyetini kurdu yıllarca başkanlık etti. Ama görüyorum ki cemiyeti teslim ettiği arkadaşları, onu aratmayacaklar, ahde vefayı bilerek anma günü düzenlemişler. Haydar Baba ismini layık olduğu yere vermeliyiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi bu teklifi değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

"Gazetecileri ev sahibi yaptı"

Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya SÖZ Gazetesi Sahibi Duran Özkan, rahmetli Karaduman ile yönetimde bulunduklarını, birçok etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Haydar Abi çok önemli bir şey daha yaptı. Gazetecileri ev sahibi yaptı, proje hazırladı ve bu gün çok sayıda gazeteci onun sayesinde ev sahibi oldu. Adını yaşatmalıyız, daha etkin anma toplantıları yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Haydar abinin adını yaşatmak gerek"

Gazeteci Bülent Yalvaç da Haydar Karaduman ile yaşadığı bir anıyı anlatarak "Haydar abi sembol basın duayenlerimizden biridir. Karşılıklı rekabet günleriydi, bir programda eleştirmişim, gece beni aradı, mahçup oldum, sabah geldim, özür diledim. Bu olay bana çok şeyler öğretti. Haydar Abinin adının bir caddeye verilmesi bizi mutlu eder. Bundan sonra anma etkinliklerini yapmalıyız. Duyunca hemen koşup geldim. Haydar Abiler gibi diğer vefat eden basın emekçilerini de anmalıyız" diye konuştu. - MALATYA

Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı
Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı
Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Büyükşehir Belediyesi, Haydar Karaduman, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı - Son Dakika


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