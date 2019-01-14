Son Dakika Haberleri: Karagov: "Mehmetçik İçin Dövüşeceğim"

Karagov: "Mehmetçik İçin Dövüşeceğim"

29 dakika önce

Kendi klasmanındaki sıralamada 3'üncü durumda olan Karagov, karşılaşmada Mehmetçik ve nişanlısı için dövüşeceğini söyledi.

Karagov:
Kendi klasmanındaki sıralamada 3'üncü durumda olan Karagov, karşılaşmada Mehmetçik ve nişanlısı için dövüşeceğini söyledi.

Karagov, sözlerine şöyle devam etti: "Mehmetçiğin hakkı ödenmez. Onlar için yüz kere de ringe çıksam ödeyemem haklarını. Onlar bizim refahımız. Ay yıldızlı bayrağın ilelebet dalgalanması için canlarını ortaya koyuyorlar. Yüce Allah'tan zaiyatsız dönmelerini temenni ederim. Bu maçımda onlar adına ve Almanya'da yaşayan nişanlım Maria adına dövüşeceğim."

Genç sporcu bu maçın kendisi için çok önemli olduğunu ve kendisine şampiyonluk kapısını açacağını belirterek " Sırbistan, Türkiye, Petersburg Rusya, Tayland ve Çin'de dövüştüm. Eğer bu maçı kazanırsam Glory'de dövüşeceğim ve orada şampiyonluğa aday olacağım " diye konuştu.

Ruslan Karagov, "Azerbaycan ve Türkiye ayrılmaz bir bütündür. Bir ananın iki kardeşi gibidir. Biz biriz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:42 

Türkiye, Güncel
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