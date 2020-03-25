Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz Kukla Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili farkındalık amacıyla video hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 dakikalık gösteride Karagöz ve Hacivat karakterleri başrolde yer alıyor.

Hazırlanan görselde, evde canı sıkılan Hacivat, sokakta dolaştıktan sonra Karagöz'ün evinin önüne gidiyor ve onu dışarı çağırıyor. Balkona çıkan Karagöz, kendisine seslene Hacivat'a, "Yahu neden virüsten korunmuyorsun?" diye soruyor.

Kendisine virüsten korunmanın 14 yolunu öğretmesini isteyen Hacivat, Karagöz'den aldığı tavsiyelerin ardından evine dönüyor.