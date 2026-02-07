Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

07.02.2026 16:49
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com.tr Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu yaptı.

Karşılaşmaya Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, "Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Larsson, Barış Kalaycı ve Serginho" 11'i ile çıktı. Konuk ekip Hesap.com Antalyaspor ise, "Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ballet, Saric, Safuri, Samet Karakoç ve Van de Streek" ile sahada yer aldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 5'inci dakika öne geçti. Babicka kale alanının sağ çaprazından, sol çaprazına pasını aktardı. Topu önünde bulan Serginho vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Fatih Karagümrük maçın bu bölümünde ataklarını hızlandırdı. 12'nci dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Barış Kalaycı, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu şutta top direkten dönerek Babicka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı. Mücadelenin ilk yarısı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 51'inci dakikasında ev sahibi ekipte Serginho, ceza sahası sol iç kısmında kale alanı önüne yerden vurdu. Hüseyin Türkmen bu pozisyonda topu uzaklaştırdı. 57'nci dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geldiği pozisyonda Doğukan Silik ceza sahasının sol ön kısmından yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic uzanarak kontrol etti. 83'üncü dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ballet'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Boli kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Grbic topu kornere çeldi. 90+1'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği atakta Traore ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Julian'dan seken top kornere gitti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

17:08
16:38
16:07
15:49
14:29
14:02
