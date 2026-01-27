Karaidemir Barajı\'nda Balık Ölümleri Endişe Yarattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'nda çok sayıda balığın ölerek su yüzeyine çıkması vatandaşları endişelendirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yer alan Karaidemir Barajı'nda yaşanan balık ölümleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Baraj çevresinde bulunan vatandaşlar, suyun yüzeyinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark ederek o anları kayda aldı. Görüntülerde, balıkların geniş bir alana yayıldığı ve su yüzeyinde hareketsiz şekilde durduğu görüldü.

Vatandaşlar, barajda yaşanan bu durumun nedeninin araştırılmasını isterken, olası çevresel kirlilik ya da oksijen yetersizliği ihtimali üzerinde duruldu. Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ