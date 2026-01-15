Karaismailoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Karaismailoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.01.2026 16:22
Adil Karaismailoğlu, AA'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları seçti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaismailoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in Açlığa Mahkum Ettiği Gazzeliler, Yardım Noktasında Yoğunluk Oluşturdu" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, "Portre" kategorisinde oyunu Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" fotoğrafından yana kullandı.

Karaismailoğlu, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" fotoğrafını oylayan Karaismailoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimini İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Karaismailoğlu, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın bu alanda yıllardır çok büyük bir misyon üstlendiğini ve en başarılı şekilde dünya gündemini yansıttığını ifade eden Karaismailoğlu, "Biz her şeyi neredeyse AA'dan öğreniyoruz. O yüzden AA bizim için çok kıymetli. Çok önem verdiğimiz kurumların en başında gelenlerden bir tanesi." dedi.

Karaismailoğlu, 2025'in çok zor geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Filistin'de, Gazze'de İsrail'in katliamları ve İsrail'in zulmü altında maalesef on binlerce insanın yaşamını yitirmesi ve on binlerce insana hala daha zulme devam edilmesi bizim içimizi yaralıyor. İnşallah bunlar en kısa zamanda bitecektir. Kimse zulümle abat olmaz. Bu mazlumların ahı yerde kalmaz. Bunun hesabı da görülecektir mutlaka. Bizler de bu haberleri AA'dan, ilk kaynaktan ve en kısa zamanda öğrendiğimiz için AA'yı tebrik ediyorum. AA'nın ne kadar güzel ve doğru işler yaptığına tekrar şahit oluyoruz. Bu kadar güzel fotoğraflarla dünya gündemini yansıttığı için ayrıca teşekkür ve tebrik ediyorum."

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Karaismailoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
