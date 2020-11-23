Karaismailoğlu: "En kaliteli ulaştırma alt yapı projelerini yapıyoruz" - Son Dakika

Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatını da gezerek yetkililerden bilgi aldı ve sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Kaynak: AA
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