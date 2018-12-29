Karakomik Filmler Emanet Filmi
1 saat önce
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'Karakomik Filmler'in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz
oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği 'Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait. Yönetmen:
Cem YılmazSenaryo:
Cem YılmazOyuncular:
Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu
, Özge Özpirinçci
, Necip Memili
, Tülin Özen
, Celil Nalçakan, Saba Tümer
, Gülden Avşaroğlu, Uğur SeyhanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Karakomik Filmler EmanetYapımcı Firma:
CMYLMZ FikirsanatYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
15.03.2019Karakomik Filmler Emanet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:54 Kaynak: InterSinema.com
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