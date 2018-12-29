Son Dakika Haberleri: Karakomik Filmler Emanet Filmi

Karakomik Filmler Emanet Filmi

1 saat önce

Karakomik Filmler Emanet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karakomik Filmler Emanet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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'Karakomik Filmler'in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği 'Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait.


Yönetmen: Cem Yılmaz
Senaryo: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Tülin Özen, Celil Nalçakan, Saba Tümer, Gülden Avşaroğlu, Uğur Seyhan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Karakomik Filmler Emanet
Yapımcı Firma: CMYLMZ Fikirsanat
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

Karakomik Filmler Emanet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Cem Yılmaz, Sinema
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