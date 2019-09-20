Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet
Son Dakika Spor Haber

Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet

1 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'a konuk oluyor.

Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'a konuk oluyor. Kırmızı siyahlı ekip galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.


TFF 3. ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 1. grupta 4. hafta maçında Manisaspor deplasmanına çıkıyor. Maç için Manisa'ya giden kırmızı siyahlı ekip 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Karaköprü ekibi, Manisa'dan da galibiyetle dönerek galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Bugün Manisa'ya hareket eden Karaköprü Belediyespor maç öncesi son idmanını Manisa'da gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.


21 Eylül Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve maçı Isparta Bölgesi Hakemi Tunç Özdemir yönetecek. - ŞANLIURFA

Manisaspor, Karaköprü, Şanlıurfa, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu
Trenin altında kalan şahıs öldü Barcelona'ya Griezmann şoku! 80 milyon euroluk e-posta Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 14:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]