Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor'da İkinci Devre Hazırlıkları Başladı

Karaköprü Belediyespor'da İkinci Devre Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Tff 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde başladı.

Karaköprü Belediyespor'da İkinci Devre Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Tff 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde başladı.

Tff 3.Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor lige verilen bir aylık arada yapacağı hazırlıklara tesislerinde başladı. Teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde yapılan idmanda kırmızı siyahlı ekipte sakat ve izinli oyuncular dışında tüm futbolcular yer aldı. İdmanı kulüp 2. Başkanı Mithat Şaka ile yöneticiler Mustafa Kemal Polat ve Necati Topal da takip etti.

Teknik Direktör Hüseyin Dağ yaptığı değerlendirmede bir günlük idmanla çıktıkları Hekimoğlu Trabzon maçında takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtirken, ligin ikinci yarısına daha iyi giriş yapmak için hazırlandıklarını kaydetti.

Dağ, "Hazırlıklarımıza burada başladık ve 2 Ocak'tan itibaren Antalya'da yapacağımız 8-9 günlük kampla devam edeceğiz. Tabi takımdan ayrılan kişiler de olacak, aramıza yeni katılanlar da olacak. Başarı ve hedefe ulaşmak için bunların olması gerekir. Biz hazırlık kampımızda kendimizi yenileyip hazırlık maçlarıyla lige daha iyi başlamak istiyoruz. Burada çok iyi bir ortamda çalışıyoruz, bize bu güzel ortamı sağlayan başta belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten Karaköprü Belediyespor 3. ligde yer alan kulüpler içerisinde en iyi ortama sahip kulüplerden biridir. Kampımız takımımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

30 Aralık'a kadar tesislerinde çalışacak olan Karaköprü ekibi, 2 Ocak'ta hazırlık kampını sürdüreceği Antalya'ya hareket edecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Hüseyin Dağ, Karaköprü, Spor
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