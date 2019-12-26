Karaköprü'de çocukların hayalleri gerçekleşiyor - Son Dakika
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Karaköprü'de çocukların hayalleri gerçekleşiyor

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçedeki ilkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında ' Karaköprü' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi.

Karaköprü'de çocukların hayalleri gerçekleşiyor, System.String[]

Karaköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçedeki ilkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında ' Karaköprü' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler, hayallerindeki Karaköprü'yü ve istedikleri projeleri aktardı.


Hayalimdeki Karaköprü resim ve kompozisyon yarışması ödül törenine Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Ak Parti Karaköprü Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri, Karaköprü Belediye Başkan yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.


Ödül töreni öncesi geçmiş dönemde yapılan hayalimdeki Karaköprü yarışmalarında öğrencilerin Karaköprü Belediyesinden istedikleri hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gösteren video yayımlandı.


Jüri üyelerinin seçimiyle resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verilirken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye olarak öğrencilerin hayallerinin gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.


Çocukların fikirlerine ve hayallerine önem verdiklerini ifade eden Baydilli, "Şanlıurfa'nın genç nüfus ortalaması Türkiye ortalamasının üzerindedir, biz de çocuklarımızın iyi bir ortamda yetişmesi için parklar, yollar, oyun sokakları yapıyoruz. Öncelikle bir şehrin geleceği çocukların hayallerindedir. Eğer biz yerel yöneticiler çocuklarımızın hayallerindeki şehri kurgulayabilirsek çocuklar mutlu olur. Eğer çocuklar mutlu olur gülerse şehir de güler ve güzelleşir. Bu yarışmamıza katılımları ve katkıları için okullarımıza, öğretmenlerimize ve değerli çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ise ödül töreninde emeği geçen Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.


Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve dereceye giren öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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