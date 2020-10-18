Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet - Son Dakika

Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet

18.10.2020 10:28
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ'ın ardından Feke ilçesine bağlı Ormancık, Süphandere ve Tokmanaklı mahallelerinde 3 köprünün açılışını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ'ın ardından Feke ilçesine bağlı Ormancık, Süphandere ve Tokmanaklı mahallelerinde 3 köprünün açılışını yaptı.

Feke ilçesinde CHP İlçe Başkanlığını, ardından Feke Kaymakamlığını ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilk olarak Ormancık Mahallesinde köprü açılışına katıldı. Açılışa CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Fekeliler katıldı. Ormancık Mahallesi sakini Veysel Kıpçak, 20 yıldan bu yana köprünün yapılmasını beklediklerini söyledi ve 1971 yılında yapılan yolları kullanarak ulaşımı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Köy muhtarı da köprü ve yol için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Cumhur İttifakı mensubu, Feke Belediyesi'nin MHP'li Üyesi Osman Erciyes de, kürsüye çıkarak Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Erciyes, şunları söyledi:

"Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bütün mahallelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ormancık Mahallesinde bölgedeki bütün köylerde eksiklerimiz var. Kanayan yaralarımız var. Toprağın yağmuru özlediği gibi bizler hizmet özlemişiz. Ayaklarınıza sağlık hoş geldiniz. Evime gelip bir acı kahvemi içmenizi bekliyorum."

"50 yıldır çözülemeyen sorunları çözeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana ve ilçelerinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını ve sorunları teker teker çözeceklerini belirterek, "Milletimizin emrindeyiz" dedi.

30-40 yıldır yapılmayan köprüyü inşa edip vatandaşın hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, Feke'ye şu ana kadar yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. 8 bin 600 ton sıcak asfalt, 19 bin 500 metre sathi kaplama, 4 köprü, 1 menfez, 4 adet su deposu, 25 km boru hattı hizmetleri ile birlikte altyapıya on milyonlarca lira yatırım yapıldığını açıklayan Başkan Karalar, nereden ne kadar oy aldığına bakmadan halkın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi. Yolları yapmayı sürdüreceklerini, su sorununu çözmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini ve 50 yıldır çözülemeyen sorunları teker teker ortadan kaldıracaklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız" diye konuştu.

Üreticiye silaj (hayvan yemi) ve lavanta fidesi dağıtacaklarını da duyuran Başkan Zeydan Karalar, halkın ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

"Köyleri susuzluktan kurtarmak bana nasip oldu"

Başkan Zeydan Karalar, daha sonra katılımcılar ve Feke halkıyla beraber Süphandere Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Burada da bölge köylerinin muhtarları hizmetlerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Süphandere Mahallesinde de halka seslenen Başkan Zeydan Karalar, seçime çok uzun süre olmasına rağmen, oy hesabı yapmadan, ücra ilçelerin ücra köylerine geldiklerini hatırlattı. Onlarca köyü gezdiklerini ve sorunları yerinde gördüklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, halktan güç aldığını ve içme suyu projeleriyle bu kadar köyü susuzluktan kurtarmanın kendisine nasip olmasının bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Süphandere Köprüsü açılışında, Zeydan Karalar, misafirler ve yöre halkının coşkusu, sevinci, hizmetlerin ve müziğin etkisiyle doruğa çıktı.

Süphandere Köyü'nde üreticiye silaj (hayvan yemi) dağıtımı da yapıldı.

Başkan Zeydan Karalar, açılışların yapıldığı köyler arasında yolculuk ederken hemen her köyde durup halkın sorunlarını dinledi, sohbet ve istişare etti.

"Hizmetler sürecek Feke lavanta bahçesi olacak"

Başkan Zeydan Karalar son olarak, Tapan bölgesindeki 9 köyden biri olan Tokmanaklı Mahallesinde bir köprünün açılışını daha gerçekleştirdi. Köy Muhtarı Osman Karakılçık'ın teşekkür konuşmasının ardından halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, halkla seçimden seçime buluşan bir siyasetçi olmadığını anlatarak, önümüzdeki yıl yol sorununu gidereceklerini vurguladı. Tokmanaklı'nın yakında sağlıklı suya kavuşacağı müjdesini veren Başkan Zeydan Karalar, Feke'ye sadece su için şu ana kadar 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Köprü sayısının da artırılarak ulaşımın rahatlatılacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, Feke'de üreticiyi, kadını güçlendirmeye devam edeceklerini, Feke'yi lavanta bahçesi haline getirmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Kadını güçlendirmeye ve kadınlar için kooperatifler kurmayı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Zeydan Karalar, "Oy için değil, halkım için buradayım" dedi.

Açılış töreninin sonunda Başkan Zeydan Karalar'ın onuruna ve günün hatıratına bir çınar fidanı dikildi.

Şehit yakınlarını ziyaret etti, muhtarlarla buluştu

Başkan Zeydan Karalar, iki gün boyunca Feke'de, mahallelerinde, Kozan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bir gece konakladığı bölgede Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'la da bir araya gelen ve esnafla buluşan Başkan Zeydan Karalar, şehit yakınlarının evlerini de ziyaret edip, ihtiyaç halinde yanlarında olduğunu bildirdi.

Başkan Zeydan Karalar, bölgede görev yapan muhtarlarla da yemekte bir araya gelerek sorunları dinledi. Bürokratlarına bütün sorunları not aldıran Başkan Zeydan Karalar, halkın taleplerine olanaklar doğrultusunda karşılık verileceğini bildirdi. - ADANA

Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar'dan siyaseti birleştiren hizmet - Son Dakika

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