Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor - Son Dakika

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor

6 saat önce

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman, son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor.

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor

KARAMAN - Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman, son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor.

Tarımsal sulamada kullanılan İbrala ve Gödet barajlarında incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman olarak bereketli ve son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçirdiklerini söyledi.

Bayram konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz yıl kurak bir kış oldukça kurak geçti ve hububat alanlarında sıkıntılar yaşadık. Ancak 2019'un Kasım ayından sonra bölgemiz ciddi yağışlar aldı. O günden bu zamana kadar bölgemize metre kareye 278 kilo gram yağış düştü. Bu yağışlarla birlikte barajlarımız da dolmaya başladı. Merkeze bağlı Yeşildere köyümüz sınırları içerisinde bulunan İbrala barajımıza yaklaşık olarak günlük 800 bin ton su girişi oluyor. Toroslar da karların erimesiyle birlikte barajlarımıza su girişi arttı. Diğer yandan Gödet barajımız da son yılların en yüksek suyu toplandı. Bu barajımız yapılalı 30 yıl oldu ve bu zamana kadar hiç birikmeyen bir su birikti. Şuanda Gödet barajında 88 milyon metre küp su var ve sulama sezonuna kadar da yağışların böyle gitmesi halinde 100 milyon metre küpü geçerek tam olarak dolmuş olacak. Bu durumda haliyle bizleri ve çiftçilerimizi sevindiriyor. Zaman zaman barajlarımızdan kanallara su salınıyor. Salınan bu suyun boşa gittiği düşünülebilir, ama asla boşa gitmiyor, çünkü yeraltı kaynaklarının da suya ihtiyacı var. Bu yıl çiftçimiz su konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyecek" ifadelerini kullandı.

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor

Türkiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı         
14:00
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]