Son Dakika Haberleri: Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in KMÜ'ye ziyareti
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Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in KMÜ'ye ziyareti

1 saat önce

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in KMÜ'ye ziyareti, System.String[]

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette İşlek, Akgül'ün daha önce yaptığı "hayırlı olsun" ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkürlerini iletti.

İşlek, ayrıca üniversitedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da Akgül'den bilgi aldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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