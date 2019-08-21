Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in KMÜ'ye ziyareti
1 saat önce
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:26 Kaynak: AA
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette İşlek, Akgül'ün daha önce yaptığı "hayırlı olsun" ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkürlerini iletti.
İşlek, ayrıca üniversitedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da Akgül'den bilgi aldı.
Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı