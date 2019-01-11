Karaman'da 2019 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Vali Fahri Meral, 2019 yılının ilk muhtarlar toplantısında il genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek "Bağımlılıkla Mücadele" konusunu değerlendirdi. Piri Reis
Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının Karaman
için hayırlı olması dileklerinde bulunarak konuşmasına başlayan Vali Fahri Meral, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda ocak ayında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının bağımlılıkla mücadele konusu olduğunu ifade etti.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Meral, toplumu derinden etkileyen en önemli sorunların başında gelen madde bağımlılığı konusunda tüm kurumların koordinasyonu ve işbirliği içerisinde birlikte hareket etmesinin sorunun bertaraf edilmesinde önemli bir yer teşkil edeceğini söyledi.
Meral, uyuşturucuyla mücadele de vatandaşların da aktif olarak katılımına ihtiyaç duyulan bir konu olduğunu belirterek muhtarların ve vatandaşların uyuşturucu ile ilgili bildirimlerini, görüş ve önerilerini, uyarılarını daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde alabilmek için Karaman Valiliğinde "Açık Kapı" bürosu oluşturulduğunu söyledi.
Vali Fahri Meral, metruk binaların durumuna da değinerek, şunları belirtti;
"İlimizde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazların uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına ve bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmaması amacıyla Belediyemizle yapılan ortak çalışmalar ile 85 adet metruk bina tespit edilmiş ve büyük bölümü yıkılmıştır."
"Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde "Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği" kurulduğunu anımsatan Vali Meral, derneğinin kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edip, dernek çalışmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını söyledi.
Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından bağımlılık yapıcı maddelerin sokak düzeyinde bulunabilirliğinin önüne geçilmesi ve okul çevresinde emniyet, idare ve öğretmenler tarafından bağımlılık yapıcı maddelerin pazarlanmasına karşı önlemlerin alınması çalışmalarının hassasiyetle takip edildiğini belirten Vali Fahri Meral, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bağımlılık yapan maddelerin İlimize girişini engellemek amacıyla yol uygulamaları ve kargo firmalarının denetimlerine ağırlık verildi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek."
Daha sonra toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün'ün Gönül Elçileri
Projesine ilişkin yaptığı sunumun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Şube Müdürü İbrahim Hakkı
Yücel, Karaman ve Türkiye
genelinde madde bağımlılığı ve madde bağımlılığına karşı yürütülen çalışma ve faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya, Vali Fahri Meral, Vali Yardımcıları Hacı İbrahim Türkoğlu
ve İsmail Hakkı Çınarsoy
, Ayrancı
Kaymakamı Mehmet Göze, Ermenek
Kaymakamı Tahir Yılmaz
, Kazımkarabekir
Kaymakamı İbrahim Gökmen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma
Komutanı İsmail Şahin
, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, merkez ve ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.