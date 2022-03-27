Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi

27.03.2022 13:20
Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 229 kilo kıyılmış tütün, 20 bin adet boş makaron, 909 adet sigara koyma tabakası ve 277 bin 440 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 229 kilo kıyılmış tütün, 20 bin adet boş makaron, 909 adet sigara koyma tabakası ve 277 bin 440 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A. isimli şüphelinin Adana ilinden Karaman iline kaçak tütün getirip satacağı yönünde istihbarat alması üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüpheli şahıs H.A.'nın içerisinde bulunduğu araç, Karaman sınırına girdikten sonra Böğecik köy yolu üzerinde Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüphelinin aracında yapılan aramada, 229 kilo kıyılmış tütün, 20 bin adet boş makaron, 909 adet sigara koyma tabakası, 277 bin 440 adet sigara filtresi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.A.'nın aracına Ayrancı Trafik Timi tarafından 3 ayrı maddeden olmak üzere toplam 819 TL trafik cezası kesildi. Jandarma karakoluna götürülen şüpheli H.A. hakkında savcılık talimatı üzerine 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahsın, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KARAMAN

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Jandarma, Karaman, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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