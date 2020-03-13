Karaman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresine doğru - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, 15 Mart Pazar günü yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Çağlayan, Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, ekim ayından itibaren kongre süreçlerinin başladığını ve delege seçimlerinin yapıldığını söyledi.



Ocak ayından itibaren kongrelerin başladığını anımsatan Çağlayan, şunları kaydetti:



"5 bin nüfusunun üzerinde olan yerlerde kongreler yapıldı. Nüfusu 5 binin altında olan yerlerde ise atama usulü yapıyoruz. Belde kongrelerinin ardından ilçe kongrelerimiz başladı. Geçen hafta İdlib şehitlerimiz nedeniyle kongrelerimiz ertelendi. Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde kongre vardı. Üç ilçemizde de kongrelerimiz ertelendi. Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde kongrelerimizi yaptık. Ermenek ve Başyayla ilçelerimizde kongreler 20 Mart'ta, Sarıveliler ilçesinde ise daha sonra yapılacak. İl Kongreleri de Eylül ayından sonra programlanacak. Pazar günü Merkez ilçe Kongremiz yapılacak. Merkez İlçe Kongremize Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Bey katılacak."

Tunç ise ekip halinde tüm köy ve mahallelerde çalışma yaptıklarını aktararak, "Bakanımız bizlere kongremizde eşlik edecek. Kongreler düğün, bayram ve coşku şeklinde geçer, kongreler hep bu şekilde oldu. Pazar günü de böyle olmasını sağlamak için ekip halinde çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Kongresi, 15 Mart Pazar günü saat 10.00'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılacak.