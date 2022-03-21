Karaman'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

21.03.2022 11:47
Karaman'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Karaman'da, "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" toplantıları yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Karaman'da, "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" toplantıları yapıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanlığından yapılan açıklamada, KMÜ Ömer Halisdemir konferans Salonunda düzenlen eğitim programına tüm mahalle ve köy başkanlarıyla, 3 kademe yönetimlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada eğitim programlarında, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'in "Teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı", sanatçı Mustafa Demirci'nin "Motivasyon", yazar Hakan Turgut'un ise "Etkili iletişim" konusunda ders verdiği ifade edildi.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen programlara, mahalle başkanları ve yönetimlerinin yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Milletvekili Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser eğitim verenlere plaket verdi.

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Araştırma Geliştirme, Ömer Halisdemir, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika


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