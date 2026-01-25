Karaman'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Karaman'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Karaman'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
25.01.2026 10:59
Alkollü sürücü otomobiliyle aydınlatma direği ve bahçe duvarına çarparak kafeye uçtu; yaralanan yok.

KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direği ile bahçe korkuluğu ve ağaca çarpıp devirdikten sonra bir kafenin bahçesine uçtu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Ekrem A. ve yanındaki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Piri Reis Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Ekrem A. yönetimindeki 34 KYE 736 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğini, bahçe duvarındaki demir korkuluğu ve ağacı devirip, bir kafenin bahçesine uçtu. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan testte 2.21 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ekrem A. ve yanındaki 2 kişi kazada yara almadı.

Polis, sürücü Ekrem A.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 16 bin 300 TL idari para cezası uygulayıp, ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Karaman'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

10:46
Karaman'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
