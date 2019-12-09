Son Dakika Haberleri: Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
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Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da bir haftada köylerde 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da bir haftada köylerde 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Son bir haftada bağ evleri ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri özel çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, Kılbasan köyü yakınlarındaki bağ evinde H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerindeki birçok sulama kuyusu ve bağ evinden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Kılbasan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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