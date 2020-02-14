Karaman'da bağımlılıkla mücadele kursları açılacak - Son Dakika
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Karaman'da bağımlılıkla mücadele kursları açılacak

6 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında sosyal hizmetler ve danışmanlık alanında kursların açılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Karaman'da bağımlılıkla mücadele kursları açılacak, System.String[]

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında sosyal hizmetler ve danışmanlık alanında kursların açılması için iş birliği protokolü imzalandı.


Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile dezavantajlı ve suça sürüklenebilecek öğrencilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına eylül ayında imzalanan ilk protokolün ardından ikinci bir iş birliği protokolü daha imzalandı. İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şehrin paydaş kurum ve kuruluşları olarak yerel eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Sivil toplumun iş birliği ile açılacak kurslarla insan hayatını olumsuz etkileyecek her türlü bağımlılıkların önüne geçilmesi için güzel çalışmalara imza atılabilecek" dedi.


Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliyha Akcan ise, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki e-yaygın programları kapsamında sosyal hizmetler ve danışmanlık öğretimi alanında kursların düzenleneceğini ifade etti.


Program, hayırlı olsun dilekleri sonrasında atılan imzalar ve çekilen fotoğraflar ardından sona erdi. - KARAMAN

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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