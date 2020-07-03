Karaman'da çıkan yangında 19 dekarlık buğday tarlası kül oldu - Son Dakika

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde çıkan yangında 19 dekarlık buğday tarlası yanarak kül oldu.



Yangın, gece ilçeye bağlı Çayırlıseki mevkisinde bulunan buğday ekili bir arazide çıktı. Alınan bilgiye göre, Kerim A'ya ait olduğu öğrenilen buğday ekili 25 dekarlık arazi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında buğday ekili 25 dekarlık arazinin 19 dekarı yanarak kül oldu. Yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN