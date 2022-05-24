Karaman'da çoban köpeklerinin yaraladığı dağ keçisi tedavi altına alındı

Karaman'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale Köyü Atatürk Mahallesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, çoban köpekleri tarafından arka ayaklarından yaralanan bir dağ keçisi buldu.

Dağ keçisi tedavi edilmesi için Karaman Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğüne teslim edildi.

Dağ keçisinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.