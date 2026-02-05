Karaman'da Çocuklar Kaza Geçirdi - Son Dakika
Karaman'da Çocuklar Kaza Geçirdi

05.02.2026 10:43
Park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye ceza verildi.

Karaman'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı. Kaza sonrası kaldırıma çıkarak durabilen otomobildeki çocukların kendilerini dışarı atmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.26 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 274. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki E.E.'nin kullandığı 42 AZY 93 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan aracın kaldırıma çıktıktan sonra motor bölümünden dumanların yükseldiği ve araçta bulunanların panik halinde dışarı çıktığı görülüyor. Kazada otomobil sürücüsü E.E. ile araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan kontrollerde ehliyetsiz araç kullanan sürücü E.E.'ye 23 bin 400 lira, araç sahibi olan babasına ise 23 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Çocuk, Kaza

