Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.
Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.
Vatandaşlar tarafından çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.
Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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