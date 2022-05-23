Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

23.05.2022 19:28
Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.

Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı Devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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