Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sürücünün alkollü olduğu, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirtildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.A. yönetimindeki 70 FD 091 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Kırmahalle mezarlığı yanında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Altan Avcı yaralandı.

Karaman 'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

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