Karaman'da Kar Yağışı

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava Karaman
'da da yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Karaman merkezde sağanak aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde yağmur, kara dönüştü. İç Anadolu Bölgesi
'ni Akdeniz Bölgesi
'ne bağlayan Sertavul Geçidi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mut
ilçesinde başlayan kar yağışı ise yer yer devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç Sertavul Geçidi'nde mahsur kalırken, kara yolları ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri ise büyük araçların geçişine ve kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.
Karayolları ekipleri tuzlama ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.