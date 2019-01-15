Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı

Karaman'da Kar Yağışı

1 saat önce

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava Karaman'da da yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karaman'da Kar Yağışı, System.String[]
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava Karaman'da da yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karaman merkezde sağanak aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde yağmur, kara dönüştü.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Mut ilçesinde başlayan kar yağışı ise yer yer devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç Sertavul Geçidi'nde mahsur kalırken, kara yolları ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise büyük araçların geçişine ve kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Karayolları ekipleri tuzlama ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:06 Kaynak: AA

İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Kar, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak Son Dakika! 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok? Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:27:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]