Karaman'da lavanta tarımı bilgilendirme toplantısı

Karaman Ziraat Odası tarafından 'Lavanta Tarımı' konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.



AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, odanın toplantı salonunda, çiftinin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

"Eğer çiftçinin sorunlarını çözersek esnafın da sorununu çözmüş oluruz" diyen Eser, şunları kaydetti:



"Elbette biz sorunları çözmek için varız. Ama şunu da bilmenizi isterim ki burada konuşulan meseleler sadece Karaman'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Bu sorunların tamamını bir anda çözüme kavuşturamayabiliriz. Fakat bu toplantıların faydası en acil en önemli sorunları tespit etmektir. Üzerinde çalıştığımız konular var. Ruhsatsız kuyular, enerji maliyetleri, su, sözleşmeli tarım gibi. Çiftçimiz ürünü ekmeden fiyatını bilmeli. Bunlar için uğraşıyoruz."

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise Türkiye'de özellikle son yıllarda üretimi artan lavantanın kozmetikten temizlik sektörüne kadar geniş bir alanda kullanıldığını belirterek, "2017 yılında lavanta üretimine başlanmış olup, 2018 yılında 8 bin 700 dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştirilirken, 2019 yılında bu alan 10 bin 000 dekarı geçmiştir. İlimizde yaklaşık olarak 238 bin hektar kıraç arazi bulunmaktadır. Can suyu haricinde su istemeyen lavantadan terk edilmiş tarlalarda, sulama imkanı olmayan ve eğimli arazilerde bile çok iyi verim alınabilmektedir" diye konuştu.