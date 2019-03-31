Son Dakika Haberleri: Karaman'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 8 Yaralı

Karaman'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 8 Yaralı

50 dakika önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde, oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı.

Karaman'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 8 Yaralı, System.String[]
Karaman'ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde, oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı.

Ayrancı'ya bağlı Akpınar köyündeki Akpınar İlkokulunda adaylar Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya döşen olayda, Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel sopayla yaralandı.


Çatak köyünde ise 2 grup arasına oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ekrem, Mehmet ve Fatih Altun sopa darbeleriyle yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Akpınar, Çatak, Ayrancı, Karaman, Güncel
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