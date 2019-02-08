Karaman'da Okullararası Gençler Voleybol Müsabakaları
1 saat önce
Karaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Gençler A Voleybol grup müsabakaları başladı.
Karaman
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Gençler A Voleybol grup müsabakaları başladı. Atatürk
Spor Kompleksi Kazım Karabekir
Spor Salonu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 ilden 24 takım ve 156 sporcu katıldı.
Takımlar kızlar ve erkekler kategorilerinde yarı final için 4 gün boyunca mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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