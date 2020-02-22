Karaman'da otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi

7 saat önce

Karaman'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Karaman'da otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi, System.String[]

Karaman'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.


Valilikteki toplantıda konuşan Meral, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi için düzenledikleri toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.


Meral, herhangi bir üzücü durumun yaşanmaması için trafik kontrolü yapan emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra otobüs şirketleri ve yolculuk yapan vatandaşların da üzerine düşen görevi yerine layıkıyla getirmelerinin, kaza riskini en aza indirgemesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından otobüs kazalarıyla ilgili sunumlar yapılan toplantıya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ile daire müdürleri katıldı.

Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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