Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Son Dakika

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Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı
6 saat önce
KARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
KARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları, sezon açılışını pekmezli kar yiyerek kutladı. Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Genellikle bölge ve çevre illerden gelenlerin kullandığı kayak merkezinin sezon açılışı yoğun kar yağışının ardından yapıldı. Kayak severler, karlı pekmez yiyerek sezon açılışını kutladı.
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