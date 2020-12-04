Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi - Son Dakika

Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Çocuklarımız Geleceğimiz" Projesi kapsamında robotik kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

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