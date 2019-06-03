Son Dakika Haberleri: Karaman'da şehitlik ziyareti
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Karaman'da şehitlik ziyareti

11 dakika önce

Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Karaman'da şehitlik ziyareti, System.String[]
Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye ve emniyet personeli katıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Polis, Karaman, Güncel
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