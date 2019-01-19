Son Dakika Haberleri: Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan H.E.D ve Z.U. Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde karşılaştı.

Tarafların tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.U. evinden getirdiği av tüfeği ile H.E.D'yi yaraladı.

Çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Z.U, yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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