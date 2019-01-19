Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Karaman
'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan H.E.D ve Z.U. Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan
Caddesi üzerinde karşılaştı.
Tarafların tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.U. evinden getirdiği av tüfeği ile H.E.D'yi yaraladı.
Çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
Z.U, yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA
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