Karaman\'da Ters Yöne Giren Araç Kaza Yaptı

Karaman'da ters yöne giren otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralananın olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı. - KARAMAN