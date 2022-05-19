KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI - Son Dakika
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KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI

19.05.2022 01:45

KARAMAN'da sürücüsünün trafiğe kapalı olan ve yapımı devam eden çevre yoluna girdiği otomobil, 30 metreden şarampole yuvarlandı.

KARAMAN'da sürücüsünün trafiğe kapalı olan ve yapımı devam eden çevre yoluna girdiği otomobil, 30 metreden şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye görevlilerince kurtarıldı. 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolunda meydana geldi. Bayram Akalın yönetimindeki 42 LD 655 plakalı otomobil, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda giderken kontrolden çıktı. Akalın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilden sürücü kendi kendi imkanları ile çıkarken, yolcu olarak bulunan Önder Avcı (40) ve Taşkın Çetin (53) araç içerisinde sıkıştı. Akalın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yarım saat süren çalışması ile araçta sıkışan Avcı ve Çetin çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlke tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulunslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Önder Avcı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI

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Kaynak: DHA

Otomobil, İtfaiye, Tragger, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI - Son Dakika
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