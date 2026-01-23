Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 27 ALT 144 plakalı Fiat marka otomobil ile N.T. yönetimindeki 34 UTG 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden H.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar polisin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN