Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı

11.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki araca çarpan sürücü Fatma Kara, itfaiye tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

KARAMAN'da yönetimindeki otomobille, park halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan sürücü Fatma Kara (31), mahsur kaldığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Fatma Kara yönetimindeki 70 EA 864 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından takla attı. Yaralanan sürücü Kara, aracı içinde sıkışıp mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu ulaşıma kapattı. Araç içinde sıkışan Kara, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu çıkarıldı. Yaralı Kara, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fatma Kara, Güvenlik, İtfaiye, Karaman, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.