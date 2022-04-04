Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimlerden Uzm. Dr. Sinan Durmuş ve Uzm. Dr. Burçin Durmuş görev süreleri tamamlanması dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun'a veda ziyaretinde bulundu.

Kurşun, yaptığı açıklamada, hekimlerin Karaman'da özellikle salgın sürecinde fedakarlıkla hizmet etmiş olduklarını belirterek, "Geçirmiş olduğumuz bu zorlu süreçte ilimize, sağlık alanında vermiş oldukları hizmetlerden dolayı, şahsım ve Karaman halkı adına teşekkür ederim." dedi.

Karaman Müftülüğünden huzurevi sakinlerine ziyaret

Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

Gürbüz, büyüklerin aile ve toplum içerisinde layık oldukları saygı ve sevgiyi görmelerinin, ayrıca sahip oldukları birikim ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarmalarının milletin önemli değerleri olduğunu kaydetti.

Program, din görevlilerince okunan ilahi ve kasidelerin ardından dua ve hediye takdimiyle sona erdi.

Polis Haftası Satranç Turnuvası başladı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Polis Haftası Satranç Turnuvası başladı.

Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 200 sporcu katıldı.

Törende ilk hamleler İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aykut Emre Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz ve Satranç İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu tarafından yapıldı.

8 yaş, 10 yaş, 14 yaş ve altı ile açık yaş olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuva, final müsabakalarının ardından sona erecek.