Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın da eşlik ettiği iftar programının ardından TOBB Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Şen okulun mevcut genel durumuna ilişkin olarak Vali Işık'a bilgi verdi.

Öğrenciler de Vali Işık ve ailesine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Karaman'da muhtarlar toplantısı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Işık'ın başkanlığında Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, kurum müdürleri ve 20 mahalle muhtarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların devam ettiğini belirten Işık, "Mahallelerinizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa bizimle irtibata geçin. Amacımız vatandaşlarımızın ramazanı rahat geçirebilmesini sağlamaktır." dedi.