Karaman Eğitime Destek Platformu, İl Müdürü Çalışkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Eğitime Destek Platformu yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin istişarelerde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunularak Karaman eğitim öğretimine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Üyeler, platform olarak eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin, milli ve manevi değerlerle yetişmesi için alt yapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK'lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği sağlamak için çalışmalar yürütüldüğünü belirttiler, eğitim çalışmaları ve projeler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'a bilgi vererek fikir alışverişinde bulundular.

Çalışkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Eğitime Destek Platformuna çalışmalarında başarılar diledi

Ziyaret; Karaman Eğitime Destek Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Baran ve yönetim kurulu üyeleri Hasibe Ceylan, Mehmet Emin Uyan, Mehmet Sarı, Murat Gök, Raşit Bayrak, Yakup Budak ve Yunus Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti.