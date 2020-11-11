Karamanlı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

Etkinliğe katılan Kaymakam Mesut Coşkun , İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Akkaya , muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu , gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün diktikleri fidanların zamanla ağaca dönüşerek gelecek nesillere nefes olacağını söyledi.

Karamanlı Barajı Değirmendere mevkisinde düzenlenen etkinlikte, " Geleceğe Nefes , Dünyaya Nefes" sloganıyla ağaçlandırma sahasına 100 sedir fidanı dikildi. Ayrıca katılımcılara 400 badem fidanı dağıtıldı.

Burdur 'un Karamanlı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

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