Karamollaoğlu: Türkiye İdlib endişelerini doğru anlatabilmeli - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İdlib konusunda Rusya, ABD ve Suriye ile çözüm bulma mecburiyetinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye şu anda kendisinin taşıdığı endişeleri bunlara doğru anlatabilmeli. Bölgede emniyetin sağlanması Türkiye'nin de içerisinde bulunacağı bir organizasyon tarafından yapılmalı" dedi.

SP Lideri Karamolllaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Yarın eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9'uncu yıl dönümü olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız şiar edindiği insani ve ahlaki meziyetler ile bizim için sadece bir öğretmen, dost, ağabey değil aynı zamanda bizim için büyük bir liderdi" dedi. Karamollaoğlu, dış politikada Türkiye'nin ciddi sıkıntıların içerisine sürüklendiğini öne sürerek, "Her geçen gün dış politika ile ilgili problemler artmaktadır. Türkiye, Suriye ve Libya üzerinden yalnızlığa itilmiştir. Dünyada birlikte politika belirleyebileceği bir tek dostu kalmamıştır" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE TEHDİT YOK'

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsünün kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini belirten Karamollaoğlu, "Ülkemizde bir tehdit yok, tehlike yok gibi gözüküyor. Ama özellikle kargaşanın, vahşetin yaşandığı ülkelere sıçrarsa o zaman bu virüsün kontrol edilme ihtimali neredeyse ortadan kalkar. Bundan dolayı hükümetin de çevre ülkelerin de gösterdiği hassasiyet zirveye çıkmalı" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE ÇÖZÜM BULMAK MECBURİYETİNDE'

Karamollaoğlu, bir gazetecinin İdlib sürecine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye İdlib'i tek başına çözme noktasına gidemez. Burada Rusya, şu an ortada gözükmese bile ABD, eğer burada Suriye'nin kendi hükümeti varsa mutlaka birlikte çözüm bulmak mecburiyetindedir. Bir defa bunu kabul edelim. Türkiye şu anda kendisinin taşıdığı endişeleri bunlara doğru anlatabilmelidir. Ancak bu bölgede emniyetin sağlanması Türkiye'nin de içerisinde bulunacağı bir organizasyon tarafından yapılmalı."