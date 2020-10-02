Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Erasmus online toplantısı - Son Dakika

Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtalya koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA2 Projesi yönetim ve planlama toplantısını online gerçekleştirdi.

Toplantıya, proje koordinatörü Ahmet San, Ayşegül Bağcı Cıdık ve Ali Kolayel katıldı.

Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lise Müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, projenin çalışma toplantısının, 28 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında İtalya'dan ve Romanya'dan 12 öğrenci ve 3 öğretmenin katılımıyla Karamürsel'de yapılmasının kararlaştırıldığın hatırlattı.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkemizde yapılacak toplantıları da olumsuz etkiledi. Koordinatör İtalya, kendi Ulusal Ajansına başvurarak projemiz için 1 yıl ek uzatma talebinde bulunacak. Bu talep kabul edilirse, projemiz, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmış olacak. Gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar planlandı. Erasmus projelerimiz ile öğrencilerimiz, yabancı dil ve sunum becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Avrupa'nın farklı ülkelerindeki gençlerle etkileşim içinde olmaları, öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimine katkı sağlayacaktır."