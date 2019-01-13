Karamürsel'de Sabah Namazı Buluşması
1 saat önce
Karamürsel'de Mürselpaşa Camisinde "Sabah namazı buluşması" etkinliği düzenlendi.
Karamürsel
'de Mürselpaşa Camisinde "Sabah namazı buluşması" etkinliği düzenlendi.
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan ile ilçedeki imam hatip lisesi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, "Peygamberimizin tavsiyeleri" konulu söyleşiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kılındı.
Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.
Mürselpaşa Camisi imamı Mecit Karakış, birlik ve beraberliğin artması, kaynaşmanın sağlanması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:01 Kaynak: AA
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