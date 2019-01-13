Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Sabah Namazı Buluşması

Karamürsel'de Sabah Namazı Buluşması

1 saat önce

Karamürsel'de Mürselpaşa Camisinde "Sabah namazı buluşması" etkinliği düzenlendi.

Karamürsel'de Sabah Namazı Buluşması, System.String[]
Karamürsel'de Mürselpaşa Camisinde "Sabah namazı buluşması" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan ile ilçedeki imam hatip lisesi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, "Peygamberimizin tavsiyeleri" konulu söyleşiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kılındı.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Mürselpaşa Camisi imamı Mecit Karakış, birlik ve beraberliğin artması, kaynaşmanın sağlanması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:01 Kaynak: AA

İsmail Yıldırım, Karamürsel, Güncel
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