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Karamürsel Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Karamürsel Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) Tatbikatı düzenlendi.

Karamürsel Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı yapıldı, System.String[]

Karamürsel Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) Tatbikatı düzenlendi.

Karamürsel Devlet Hastanesi 2019 Yılı HAP Tatbikatı kapsamında hazırlanan senaryo gereği, yoğun bakım servisinde bulunan depoda yangın çıktı.

Bunun üzerine servis hemşireleri kırmızı kod alarmı vermesinin ardından hastaların tahliye edilmesine başlandı.

Yoğun bakımda ve doğumhane bölümünde bulanan hastaların tahliyesi ilk yardım ekibi eşliğinde, birimlerde bulanan ve hastaların ihtiyacı olan tıbbi cihazların tahliyesi ise koruma ve kurtarma ekibi eşliğinde gerçekleştirildi.

Tatbikat, olay yerine gelen Karamürsel Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin senaryo gereği çıkan yangını söndürmesiyle sona erdi.

Karamürsel Devlet Hastanesi, Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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